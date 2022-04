Ab 22 April: Vierte Weinx1-Staffel mit 10 neuen Folgen

Thomas Ehlke und René Harth sind mit der vierten Staffel von Weinx1 zurück. (Grafik: VRM)

MAINZ - Willkommen zur vierten Staffel: zwei motivierte Weinliebhaber und 10 neue Folgen – Weinx1 ist zurück. Für die neue Staffel haben sich die beiden Podcast-Hosts etwas Besonderes überlegt: In jeder Folge wird es einen Gast geben. „Es gibt so viele Themen, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, die aber auch ein großer Bestandteil der Weinwelt sind. Wir blicken hinter die Kulissen und zeigen mit den Gästen verschiedene Facetten, die die Weintrinker:innen sonst nicht mitbekommen“, so René Harth.

Viele Wege führen zum Wein

Auf was achtet ein Küchenchef bei der Weinauswahl? Das verrät Michel König, Küchenchef und Buchautor den beiden Podcastern in einer Folge. Mit Walter Reineck, Leiter der Weinbauabteilung im Ministerium für Weinbau Rheinland-Pfalz, sind Ehlke und Harth den Panschern auf der Spur: sie sprechen über die Weinkontrolle. Außerdem zu Gast: Sonja Wefers, Vertriebsleiterin bei Schott Zwiesel Glas. Die drei wagen im Podcast einen Blick hinter die Kulissen des deutschen Marktführers.

„Weinsinn der Woche" in neuer Form

Wie auch in den drei bisherigen Staffeln gibt es in jeder Folge wieder die Rubrik „Weinsinn der Woche“. Allerdings in etwas anderer Form. „Nicht wir gehen auf die Suche und wählen einen Wein aus, sondern jeder Gast bringt uns einen Weintipp mit, das wird dann unser „Weinsinn der Woche“, so Thomas Ehlke. „Wir stellen dann diesen Wein oder Sekt plus die Infos zu Winzern, Rebsorten und Weintrends vor“.

