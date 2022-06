Abgrundtief #01: Der Fall Fatma B. aus Darmstadt

Die Leiche der ermordeten Fatma wird am 11. November 2012 aus ihrer Bessunger Wohnung gebracht. (Archivfoto: Jürgen Mahnke)

DARMSTADT - In Darmstadt ist Fatma B. ein stadtbekanntes Original. Sie ist oft in der Straßenbahn unterwegs, man sieht sie am Luisenplatz oder bei den Lilien am Böllenfalltor. Vor allem aber hört man sie, denn sie macht immer lautstark auf sich aufmerksam.

2012 wird auch Tim auf sie aufmerksam. Denn beide kämpfen zu diesem Zeitpunkt mit psychischen Problemen und lernen sich in einer Klinik kennen. Später dann eine zufällige Begegnung - mit schlimmen Folgen. Tim bekommt wahnsinnige Angst vor Fatma, in der Folge tötet er sie. Brutale, stumpfe Gewalt. Er irrt daraufhin durch Deutschland, klettert in Berlin an Regenrinnen entlang und landet schließlich in Großbritannien. In London dann ein weiterer Mord. Und während man in Deutschland noch nach dem Mörder einer Frau aus Bessungen sucht, wird Tim in Großbritannien festgenommen. Wie konnte das alles passieren? Wie wurde der Musterschüler zum Mörder?

