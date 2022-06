Abgrundtief #02: Polizistenmord an Heiligabend

Abgeschirmt von Polizisten steht ein Zug am 26. September 2016 im Bahnhof von Herborn. Bei einem aufwendig inszenierten Ortstermin auf dem Bahnhof versucht das Landgericht Limburg den Tathergang des Polizistenmordes vom Heiligabend 2015 zu rekonstruieren. (Archivfoto: dpa)

HERBORN - Eigentlich ist es ein Routineeinsatz, zu dem Christoph R. und sein Kollege an Heiligabend 2015 gerufen werden. Ein Mann ist ohne Fahrschein unterwegs, randaliert im Zug und scheint alkoholisiert zu sein. Er muss den Zug am Herborner Bahnhof verlassen. Dafür sollen Christoph und sein Kollege sorgen. Keine große Sache für die erfahrenen Beamten.

Was die Polizisten nicht wissen: Der Schwarzfahrer ist ein notorischer Gewalttäter mit grausamen Fantasien. Auf seinen Knöcheln eine Tätowierung: ACAB - die englische Abkürzung für "Alle Polizisten sind Bastarde". In seiner Tasche: Ein neun Zentimeter langes Messer. Nun blicken VRM-Reporter in der neuen Folge des True-Crime-Podcasts auf den Fall zurück.

