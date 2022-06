Abgrundtief #03: Gift in der Nudelsuppe

Im Februar 2019 wollte Enrico ein Rüdesheimer Ehepaar vergiften und versetzte eine Nudelsuppe mit Pflanzengift. Er wurde wegen zweifachen versuchten Mordes rechtskräftig verurteilt. (Fotomontage: VRM, Canva, Lukas Görlach)

RÜDESHEIM / WIESBADEN - Sie kamen völlig aus dem Nichts und versetzten ein Rüdesheimer Ehepaar immer mehr in Angst: Fünf Monate lang wurden Rudi und Ursula immer wieder Opfer von Anschlägen. Erst wurde der Hundewelpe des Ehepaars vergiftet. Später folgten mysteriöse Anschläge auf das Auto, wenn Ursula damit unterwegs war. Das Ehepaar informierte die Polizei. Doch die hatte zunächst genauso wenig einen Anhaltspunkt wie die Rüdesheimer selbst.

Am 27. Februar kochte Ursula schließlich Nudelsuppe, ließ einen Rest auf Herd stehen und verließ das Haus. Was niemand ahnte: Eine Person verschaffte sich währenddessen Zutritt zur Küche und versetzte die Nudelsuppe mit einer giftigen Substanz. Erst später stellte sich heraus, dass der Täter kein Unbekannter war. Doch was trieb ihn an?

In der neuen Folge Abgrundtief rekonstruieren Wolfgang Degen und Katharina Petermeier den Fall, der 2019 über die Grenzen Rüdesheims hinaus für Aufsehen gesorgt hat.

Hier geht's zur Folge:



