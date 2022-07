Abgrundtief #06: Zanggassenmord - Warum musste Tine sterben?

Blick in die Zanggasse: Nicht gerade die beste Adresse in der Stadt - hier ereignete sich der Mord. (Archivfoto: Sämmer)

MAINZ - Jeder Student kennt die Szenebar in der Mainzer Zanggasse. Dort wird bis in den nächsten Morgen gefeiert. Die Tanzfläche ist klein, die Gäste zahlreich, man kommt sich näher. Christine will nach dem Urlaub mit ihrem Freund direkt ins Mainzer Nachtleben eintauchen. Er hingegen saß für die Heimfahrt am Steuer und geht früh und erschöpft ins Bett.

Während er schläft trifft Christine in der besagten Bar ihre Nachtleben-Bekanntschaft. Man kennt sich, man küsst sich, man geht gemeinsam zu ihm nach Hause. Schließlich wohnt er direkt gegenüber von der Bar. Zurück kommt in der Früh aber nur der Mann. "Ich habe sie weggebangt", prahlt er. Dass eine Leiche in seiner Dachgeschosswohnung liegt, das verrät er nicht.

Noch heute fragen sich Familie, Angehörige und die Mainzer: Warum musste Tine sterben?

