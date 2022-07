Abgrundtief #08: Anja Darsow - "Mein Mann ist kein Mörder"

Anja Darsow scheut die Öffentlichkeit nicht. Die 35-Jährige möchte die Wiederaufnahme des Verfahrens erreichen. (Foto: Frank Rumpenhorst / dpa)

DARMSTADT - Am Ende sind es Indizien, die Andreas Darsow ins Gefängnis bringen. Er ist jetzt ein verurteilter Doppelmörder. Beweise braucht es in diesem Indizienprozess nicht, an dessen Ende ein vierfacher Familienvater ins Gefängnis muss. Unter anderem deshalb glauben bis heute viele Menschen, dass Andreas unschuldig ist. Sie sehen Löcher in den Indizien, Handlungsdruck bei der Polizei, einen Täter präsentieren zu müssen und schlampige Arbeit.

Aber ist das möglich? Im Deutschland des 21. Jahrhunderts einen Unschuldigen lebenslang zu Unrecht hinter Gittern zu bringen? Andreas' Frau, Anja Darsow, ist weiter von seiner Unschuld überzeugt. In einer Sonderfolge von "Abgrundtief" erklärt sie, welche der von der Staatsanwaltschaft herangezogenen Indizien aus ihrer Sicht fehlerhaft sind. Sie spricht außerdem darüber, wie sie selbst mit der schwierigen Situation umgeht und wie ihr Mann Andreas nach Jahren im Gefängnis in seine ungewisse Zukunft blickt.

