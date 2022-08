Abgrundtief #10: Ermordet vor den Augen des Sohnes

Wie das Ehepaar aus Flonheim starb, das tot in seinem Haus aufgefunden wurde, musste zunächst eine Obduktion klären. (Archivfoto: Axel Schmitz)

Flonheim - Helmut und Elke T. leben ein ganz normales Familienlebeb. Gemeinsam mit ihren 18 und zwei Jahre alten Söhnen wohnen sie in dem beschaulichen Flonheim in Rheinland-Pfalz. In der kleinen Ortsgemeinde nahe Alzey ist die Familie beliebt, niemand verliert ein böses Wort über sie. Auf der Arbeit ist Helmut, Fahrdienstleiter bei Opel, als zuverlässig bekannt.

Und so kommt es auch, dass sein Arbeitgeber Helmuts Sohn Patrick anruft, als sein Vater eines Morgens im Jahr 2004 nicht die für diesen Tag geplante Dienstreise antritt. Auch Patrick kommt die Sache komisch vor. Er fährt sofort nach Hause und will nach dem Rechten sehen. Im Schlafzimmer seiner Eltern ist sein zweijähriger Bruder Max zu hören. Er schreit.

Patrick tritt die Tür ein und findet seine beiden Eltern brutal ermordet vor. Mittendrin und völlig panisch: Sein kleiner Bruder. Einbruchspuren sind keine zu sehen und zunächst auch keine Hinweise auf einen möglichen Tathergang oder Täter. Trotzdem gelingt es der Mainzer Kriminalpolizei, den mutmaßlichen Täter schnell ausfindig zu machen. Doch der türkischstämmige Tatverdächtige ist längst in seine Heimat geflohen. Und dort sind die Behörden alles andere als hilfreich dabei, den Sprössling einer einflussreichen Familie zu fassen.

