Abgrundtief: Brummi-Mörder sorgt für Angst und Schrecken

Auch in unserer Region schlägt er schließlich zu. In seinem LKW immer unterwegs, verschlägt es den Täter 2005 nach Dillenburg. Dort verschwindet im Oktober die 31-jährige Aneta. Nur einen Tag später wird ihre Leiche gefunden, unweit einer Autobahnauffahrt, abgelegt an einem Waldweg — der Mörder hat wieder zugeschlagen. Die Kripo ist in Alarmbereitschaft, die Frauen in der Region sind verängstigt. Wo wird der Serienmörder als nächstes auftauchen?