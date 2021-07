Abonnieren Sie unsere lokalen Newsletter

Die Lokalnewsletter der VRM. (Foto: VRM)

MAINZ/WIESBADEN/DARMSTADT - Sie haben Interesse an der Berichterstattung einer Stadt oder einer speziellen Region? Dann abonnieren Sie auf Ihrem Nachrichtenportal jetzt neu unsere passenden Lokal-Newsletter! So verpassen Sie keine Nachricht mehr vor Ihrer Haustür. Übrigens können Sie auch mehrere lokale Newsletter abonnieren – beispielsweise wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, was in Ihrer Nachbarschaft oder an Ihrem Arbeitsort passiert.



Im Servicebereich für die Newsletter-Verwaltung (hier klicken!) findet sich die Auswahl aller kostenlosen Newsletter, die zur Verfügung stehen. Wählen Sie aus, welche Orte und Regionen Sie interessieren. Sobald Sie den passenden Lokal-Newsletter abonniert haben, erhalten Sie täglich von Montag bis Sonntag zwischen 16 bis 18 Uhr ganz bequem in Ihrem Posteingang die neusten Nachrichten. Das Angebot ist für Sie kostenlos.