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Mittwoch, 15.04.2020 - 18:46
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Airport Frankfurt: Ist die wirtschaftliche Lage gefährlich?

Das Coronavirus legt den Frankfurter Flughafen nahezu lahm, die Passagierzahlen tendieren gegen Null. Wie gefährlich ist die wirtschaftliche Lage des Airports?

Von Ralf Heidenreich und Achim Preu
Gähnende Leere in den Abfertigungshallen am Frankfurter Flughafen. Foto: dpa

Gähnende Leere in den Abfertigungshallen am Frankfurter Flughafen. (Foto: dpa)

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Geschäftszahlen
Bei einem Umsatz von 3,71 Milliarden Euro erwirtschaftete die im M-Dax notierte Fraport AG zuletzt einen Jahresüberschuss von 421 Millionen. Neue Geschäftszahlen werden für den 6. Mai erwartet. Die Anteile an dem Flughafenbetreiber liegen mehrheitlich in öffentlicher Hand: zu 31,31 Prozent beim Land Hessen und zu 20,32 Prozent bei der Stadt Frankfurt.
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Ralf Heidenreich: Leiter Redaktion Wirtschaft
Ralf Heidenreich Kommentar zum Frankfurter Flughafen: Glaubwürdig
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