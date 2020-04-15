Mittwoch, 15.04.2020 - 18:46
3 min
Airport Frankfurt: Ist die wirtschaftliche Lage gefährlich?
Von Ralf Heidenreich und Achim Preu
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Geschäftszahlen
Bei einem Umsatz von 3,71 Milliarden Euro erwirtschaftete die im M-Dax notierte Fraport AG zuletzt einen Jahresüberschuss von 421 Millionen. Neue Geschäftszahlen werden für den 6. Mai erwartet. Die Anteile an dem Flughafenbetreiber liegen mehrheitlich in öffentlicher Hand: zu 31,31 Prozent beim Land Hessen und zu 20,32 Prozent bei der Stadt Frankfurt.
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Kommentare
Ralf Heidenreich Kommentar zum Frankfurter Flughafen: Glaubwürdig
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