Aktenzeichen XY bringt neue Hinweise im Flörsheimer Mordfall

Ein 86-jähriger Rentner wird in seiner eigenen Wohnung in Flörsheim brutal überfallen. Er überlebt die Tat nicht. Auch 19 Jahre nach dem Verbrechen ermittelt die Polizei in diesem Fall, der zuletzt auch im Fernsehen in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" (Foto) aufgegriffen wurde. (© Saskia Pavek/ZDF)