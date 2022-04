Aktivisten blockieren Straßen in Frankfurt

Bei ihren Protestaktionen kleben sich die Aktivisten von "Letzte Generation", wie hier bei einer Aktion auf der A66, mit Sekundenkleber an die Fahrbahn. (Foto: Gollnow/dpa)

FRANKFURT - Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" blockieren heute an mehreren Stellen in Frankfurt den Verkehr. Die Gruppe hat in der Vergangenheit bereits mehrere Blockaden dieser Art durchgeführt und für kontroverse Diskussionen gesorgt. Die Aktivisten fordern laut ihrer Website unter anderem, "dass die Bundesregierung keine neuen Projekte fossiler Infrastruktur mehr realisiert."



Die Hessenschau berichtet, dass es an insgesamt neun Orten in Frankfurt Blockaden geben soll: an der Mainzer Landstraße, der Theodor-Heuss-Allee, Miquelallee/Ditmarstraße, Miquelallee/Hansaallee, an der Eschersheimer Landstraße, an der B8 Richtung Westen, an der B43 Richtung Westen, an der B3 Richtung Nordwesten und an der B44 Richtung Norden.

Auf Twitter hat die Polizei Frankfurt ebenfalls einige Blockadeorte genannt. Zum Zeitpunkt des Tweets gab es an insgesamt sieben Stellen in der Stadt Blockaden.

— Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) April 12, 2022

Kurz darauf hat die Polizei in einem weiteren Tweet berichtet, dass die Aktivisten, die sich an der Isenburger Schneise/Oberforsthauskreisel am Boden festgeklebt hatten, gelöst werden konnten und nun in Polizeigewahrsam sind.