Alkoholisierte Frau greift Polizistin in Mörfelden an

MÖRFELDEN-WALLDORF - Wegen des Verdachts des Widerstands haben Polizeibeamte Strafanzeige gegen eine 60 Jahre alte Frau aus Mörfelden erstattet. Dies teilt die Polizei am Montag mit. Zeugen verständigten gegen 20 Uhr am Samstag, den 18. September, die Polizei und meldeten eine stark alkoholiserte Frau, die in einem Wartehäuschen am Bahnhof Mörfelden auf dem Boden lag.

Alkoholtest unmöglich

Eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf konnte die 60-Jährige vor Ort antreffen. Ein Alkoholtest bei der Frau war laut Polizei nicht möglich, zudem verhielt sie sich zunehmend aggressiv und schlug nach der eingesetzten Streifenbesatzung. Nachdem sie eine Polizistin ins Gesicht geschlagen hatte, überwältigten die Beamten sie nahmen sie fest. Auch hierbei leistete sie den Polizisten zufolge noch erheblichen Widerstand. Sie trat die Polizistin, die laut Polizei leichte Verletzungen erlitt. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Einleitung eines Ermittlungsverahrens. Die 60 Jahre alte Tatverdächtige musste die Nacht in einer Ausnüchterungszelle im Polizeigewahrsam verbringen. Die leicht verletzte Streifenbeamtin konnte ihren Dienst fortsetzen.