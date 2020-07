Alkoholisierter Fahrer verursacht 41.000 Euro Schaden

In Erbach stellt sich ein alkoholisierter Unfallverursacher der Polizei. Heiko Küverling/Fotolia

ERBACH - Die Testergebnisse zum Betäubungsmittelkonsum stehen noch aus, klar ist allerdings, dass ein Mann aus Erbach unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursachte. Am Sonntag fuhr der 25- Jährige mit seinem Mercedes-Benz die Michelstädter Straße (B45) in Erbach von Michelstadt kommend in Richtung Erbach, teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam dieser im Bereich der Michelstädter Straße 22 infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab.

Daraufhin prallte er zunächst gegen einen auf dem dortigen Parkstreifen geparkten Renault Twingo. Durch den Aufprall wurde der dieser auf einen davor geparkten Mitsubishi Outländer aufgeschoben. Im weiteren Verlauf wurde der Mitsubishi auf den davor abgestellten Ford Transit und der auf einen Opel Vivaro aufgeschoben. Der dabei entstandene Gesamtsachschaden wird auf circa 41.000 Euro geschätzt.

Der junge Mann zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Dieser entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, meldete sich kurzer Zeit später telefonisch bei der Polizei und gab sich als Fahrer des Mercedes-Benz zu erkennen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 25-jährigen verlief positiv. Außerdem wurden auch Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum festgestellt, worauf eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde von der Polizei einbehalten und in amtliche Verwahrung genommen.