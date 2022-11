Das Logo des Unternehmens Alnatura in Darmstadt. (© picture alliance/dpa/Archivbild)

Darmstadt (dpa) - - Alnatura ruft Hefewürfel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20.11.2022 zurück. In einer Packung wurde Metallabrieb festgestellt, wie das Unternehmen am Freitag in Darmstadt mitteilte. Alnatura bittet Kundinnen und Kunden, die eine Packung mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum zu Hause haben, diese vorsorglich nicht zu verwenden und zurückzubringen. Die im Handel befindlichen Produkte seien bereits aus den Regalen genommen worden.