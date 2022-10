Alsfelder Schüler entscheiden selbst über ihren Stundenplan

Jeder Schüler hat einen personalisierten Chip, mit dem er sich in die entsprechende Stunde einwählen kann. Foto: Geschwister-Scholl-Schule

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ALSFELD - Einen "gewagten Versuch" hat in diesem Schuljahr die Alsfelder Geschwister-Scholl-Schule (GSS) gestartet. Grob gesagt: "Die Schüler gehen in den Unterricht, wann und wohin sie wollen." Das hört sich erst einmal schön an, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, berichtet die Schule in einer Pressenotiz. Jedoch zieht die GSS bereits jetzt ein positives Fazit.

Doch zunächst der Reihe nach: In einem höchst aufwendig ausgearbeiteten Programm wurden alle Schüler in einer Datenbank erfasst und mit Pflicht- und Kürstunden verknüpft. Eine Verpflichtung, ihre Stunden laut Stundentafel abzuhalten, haben die Jugendlichen somit schon, aber sie können frei entscheiden, wann sie dies tun. Der Probedurchgang hat zu Beginn des Schuljahres starten dürfen. Die Schüler der Jahrgangsstufe 8 sind zunächst die glücklichen Nutznießer des Projekts.

Der erste Erfolg sei bereits am ersten Tag zu verzeichnen gewesen, an dem es eine 100-prozentige Anwesenheit gegeben habe, außer einer Schülerin, die längerfristig erkrankt war. Die Schüler seien voller Energie und Tatendrang gewesen.

Pro Schüler ein Chip

Der reibungslose Ablauf sei Sebastian Koine, Konrektor der Schule, zu verdanken. Als gelernter Informatiker habe er über die Sommerferien ein Programm geschrieben, über das die gesamte Abwicklung läuft. Jeder Schüler hat einen personalisierten Chip, mit dem er sich in die entsprechende Stunde einwählen kann, erklärt die Schule. Alle 90 Minuten können die Blöcke gewechselt werden, müssen aber nicht. Wenn also ein Schüler gerne sein Kunstprojekt weiterbearbeiten möchte, dann kann er auch den gesamten Tag dortbleiben. Durch das online basierte Programm wird so auch eine maximale Teilnehmerzahl konfiguriert. Derzeit sind die Gruppengrößen sehr angenehm, da die Schule zusätzliche personelle Ressourcen zur Verfügung stellt.

Weitere Jahrgänge?

Wichtig sei am Ende, dass zum Halbjahr alle Schüler ihr Soll erfüllt haben. Um den Prozess zu begleiten und zu evaluieren, wird die Schule durch eine Mitarbeiterin der Hessischen Lehrkräfteakademie unterstützt. Sie trifft sich mit der Schulentwicklungsgruppe, die dieses Projekt im vergangenen Schuljahr auf die Beine gestellt hat, um mit ihnen gemeinsam den Feinschliff anzugehen. Außerdem fiebern nun weitere Jahrgänge ihrer Chance entgegen, ebenfalls mitmachen zu dürfen. Dies muss natürlich logistisch geplant werden, denn es brauche Raum und personelle Ressourcen.

Kein Frontalunterricht

Eine positive Bilanz lasse sich nach wenigen Schulwochen bereits bei den Lehrkräften verzeichnen. Diese hatten im Vorfeld eine Menge Vorbereitungszeit, denn jedes Lernsetting sei so gestaltet, dass jeder Schüler zu jeder Zeit einsteigen kann. Das bedeutet, dass der konventionelle Frontalunterricht hier keine Plattform erhalte. In den Räumen sind Lernarrangements so gestaltet, dass sie selbsterklärend sind. Die Schüler können diese alleine oder in Gruppen erarbeiten. Die Lehrkraft stehe ihnen zur Beratung zur Seite. Dadurch hätten die Lehrer deutlich mehr Zeit, sich um die individuellen Belange der Schüler zu kümmern.

Damit die Schüler unterstützt werden, wurden Mentoren eingesetzt. Jeder Mentor hat etwa fünf Schüler, die er in diesem ersten Schulhalbjahr eng begleitet. Die Mentoren sind Lehrkräfte der Schulentwicklungsgruppe, die sich bereit erklärt haben, die Schüler "an die Hand zu nehmen".

Lehrer als Mentoren

Die Mentoren prüfen, ob die Schüler regelmäßig anwesend sind, ihre Materialien bearbeiten können oder weitere Hilfestellungen brauchen. Der regelmäßige Austausch soll auch der Evaluation dienen, daher werden die Ergebnisse der individuellen Gespräche dann wieder in der Schulentwicklungsgruppe geteilt und bearbeitet.

Bisher sei dieses Projekt als ein großes Erfolgsmodell zu verzeichnen, erklärt die GSS. Wichtig sei der Schule dabei vor allem, dass die Schüler lernen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Hier seien eine erhöhte Disziplin, Fleiß und Weitblick gefordert. Diese Schlüsselqualifikationen seien auch im späteren Berufsleben gefordert. Insbesondere die sehr leistungsstarken und -willigen seien innerhalb dieses Projekts die Profiteure, denn diese Personengruppe könne in ihrem Tempo und auf ihrem Niveau Leistung erbringen. Für Schüler, die mehr Unterstützung bedürfen, könne innerhalb dieses Settings sowohl durch die Lehrkraft als auch durch Lehrer des regionalen Beratungs- und Förderzentrums eine individuelle Förderung stattfinden. Dies funktioniere so sehr viel effektiver als im bisherigen sehr stringenten Unterrichtssystem.

Das bisherige Fazit sei somit äußerst positiv. Die Schüler sowie die unterrichtenden Lehrkräfte seien glücklich und damit habe die Schule einen sehr wichtigen Baustein zum persönlichen Wohlbefinden erschaffen, den sie gerne weiter ausbauen möchte.