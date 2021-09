Am Dienstag live: Aktuelle Corona-Beschlüsse in Hessen

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Wird das Corona-2G-Modell nun auch für hessische Gastronomen, Veranstalter und Friseure zugelassen? Die neue Corona-Verordnung des Landes soll, so heißt es bislang aus Regierungskreisen, privaten Anbietern die Möglichkeit geben, nur Geimpften und Genesenen (2G) den Zutritt zu ihren Räumen zu erlauben.

Zu diesem und weiteren Themen tagt das Corona-Kabinett in Hessen am Montagabend. Über die genauen Beschlüsse wird der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, gemeinsam mit Gesundheitsminister Kai Klose, in einer Pressekonferenz am Dienstag informieren. Die Übertragung wird gegen 15 Uhr beginnen.

Sehen Sie hier den Livestream:

Verknüpfte Artikel

Der Stream entsteht in Zusammenarbeit mit dem HR.