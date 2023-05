Am Sonntag erst Sommer, dann Starkregen?

Rhein-Main. Nachdem das Himmelfahrtswochenende in Rheinland-Pfalz und Hessen am Donnerstag zwar trocken, aber noch nicht allzu warm startete, sollen die Temperaturen in den kommenden Tagen noch zulegen. Für Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen bis 20, am Samstag bis 22 Grad.