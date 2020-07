Angreifer nach Messerattacke in Gonsenheim erschossen

Die Polizei am Einsatzort in Mainz-Gonsenheim. (Foto: Sascha Kopp )

MAINZ - Ein 57-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag in einer Wohnanlage in der Rektor-Forestier-Straße in Gonsenheim bei einem Polizeieinsatz durch Schüsse tödlich verletzt worden. Wie Polizeisprecher Matthias Bockius berichtet, seien die Beamten um 17.04 Uhr in besagte Wohnanlage, die teilweise als Seniorenheim genutzt wird, gerufen worden. Der 57-jährige Mann, der russischer Staatsbürger war, soll einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen haben, berichteten Zeugen der Polizei über den Notruf.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie dort eine männliche Person mit Schnittverletzungen. Es handelte sich um den Mann, der laut den Anrufern mit dem Messer angegriffen worden sein soll. Er kam später mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. Derweil verschanzte sich der Angreifer zunächst in einer Wohnung, in der er gemeinsam mit seiner Mutter gelebt haben soll, trat dann allerdings plötzlich aus der Wohnung und ging mit einem Messer bewaffnet auf die Beamten zu. Die Polizisten sollen versucht haben, den Mann mit Pfefferspray und Tasern zu stoppen, dann fielen auch mehrere Schüsse, durch die der Angreifer tödlich verletzt wurde.

Angreifer galt als verhaltensauffällig

Der Ort des Geschehens wurde weiträumig abgesperrt, der Bereich vor der Wohnung mit einem Sichtschutz versehen. Ein Großaufgebot der Polizei, darunter uniformierte Beamte des Streifendienstes und Ermittler der Kriminalpolizei, begann noch am frühen Abend mit der Aufarbeitung der Auseinandersetzungen. Die Kripo sicherte Spuren, befragte Zeugen und Passanten. Nachbarn beobachteten die Szenerie gebannt von ihren Balkonen, Passanten, hinter dem roten Absperrband stehend, aus der Entfernung. Ein Stadtteil ist benommen: Noch Stunden nach den Schüssen, die viele Menschen in Gonsenheim haben aufschrecken lassen, steht die Gegend unter Schock.

Nach Informationen dieser Zeitung war der 57-Jährige in der Nachbarschaft bekannt, galt als sozial- und verhaltensauffällig, zudem in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Ursache für Einsätze von Polizei und Ordnungsamt gewesen sein. Auch am Montag und Dienstag soll sich der Mann auffällig aggressiv benommen haben.

AZ-Reporter Dennis Rink spricht mit Polizeisprecher Matthias Bockius über die Tat.