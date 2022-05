3 min

Anruf mit Polizei-Nummer: Behörden warnen vor Betrugsmasche

Die Fälle in Hessen und Rheinland-Pfalz häufen sich: Kriminelle behaupten am Telefon, sie wären Beamte von Europol. In Wirklichkeit wollen sie Geld erbeuten. Das rät die Polizei.

Von Maximilian Brock Online-Redakteur