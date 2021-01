4 min

Anti-Impf-Flyer sorgen in Darmstadt für Ärger

Haushalte in Arheilgen und im Johannesviertel erhalten Flugblätter, in denen vor Corona-Impfungen gewarnt wird. Wer steckt hinter den Flyern - und was ist an den Infos dran?

Von Andre Heuwinkel Lokalredakteur Darmstadt