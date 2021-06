Apotheken in der Region stellen digitalen Impfpass aus

Ein Apotheker hält einen Impfpass und einen digitalen Impfnachweis in den Händen. Ein Teil der Apotheker startet mit dem Ausstellen des neuen digitalen Nachweises einer Corona-Impfung. Dabei wird für vollständig Geimpfte ein QR-Code erstellt, der in Apps mit dem Handy verwendet werden kann. (Foto: dpa)

MAINZ / WIESBADEN - Zahlreiche Apotheken in Rheinland-Pfalz und Hessen stellen seit Montag einen digitalen Impfpass aus. Alle Menschen mit vollständigem Impfschutz können ihren digitalen Impfnachweis in Apotheken abholen. Auf das Online-Portal "mein-apothekenmanager.de", wo man teilnehmende Apotheken abrufen kann, kam es dem Deutschen Apothekerverband zufolge zu einer "extrem hohen Nachfrage". Phasenweise war das Portal am Vormittag nicht zu erreichen.

Einen vollen Corona-Impfschutz kann man mit dem digitalen Impfpass auch auf dem Handy vorzeigen. Apotheken sollen Impfbücher dann auch auf Fälschungen überprüfen, wie sie es schon bei anderen Dokumenten wie Rezepten tun. Der gelbe Papier-Impfpass bleibt weiter gültig. Für Bürger ist der digitale Impfpass kostenlos.

Bereits 7000 Zertifikate in Rheinland-Pfalz

Bereits rund 80 Prozent der Apotheken in Rheinland-Pfalz bieten den Service seit Wochenbeginn an, wie der Geschäftsführer des Landesapothekerverbands, Peter Schreiber, mitteilte. Bis Montagvormittag um 11 Uhr waren demnach rund 7000 Zertifikate ausgestellt. "Das hat unsere Erwartungen weit übertroffen." Die Software funktioniere "einfacher und besser als von uns erwartet", sagte Schreiber.

Aufgrund der "sehr hohen Nachfrage" war das Portal am Montag massiv ausgelastet, hieß es vonseiten des Landesapothekerverbands. Der Verband bat um etwas Geduld: "Es ist nicht zwingend notwendig, dass sich die Bürgerinnen und Bürger schon in den nächsten Tagen das Zertifikat ausstellen lassen. Die Apotheken bieten auch in den kommenden Wochen weiter an, und auch der gelbe Impfpass bleibt weiterhin gültig", sagte Geschäftsführer Schreiber.

Guter Start in Hessen

In Hessen ist der Start des digitalen Impfpasses der Apothekerkammer zufolge gelungen. "Es klappt gut", sagte die Präsidentin Ursula Funke am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zwar habe es am Morgen noch einige technische Probleme mit dem Portal gegeben, diese seien aber schnell behoben worden. Sicher hätten mancherorts immer wieder Leute auch mal warten müssen, insgesamt habe es jedoch geklappt.

Wie viele der rund 1400 Apotheken in Hessen die digitalen Impfnachweise ausstellen, ist Funke nicht bekannt. Sie gehe aber von einem flächendeckenden Angebot aus. "Es kann sein, dass der eine oder andere noch nicht dabei ist." Jede Apotheke müsse sich selbst bei dem Portal anmelden.

