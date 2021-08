Arbeiten an Salzbachtalbrücke gehen voran

Salzbachtalbrücke (Foto: Lukas Görlach)

WIESBADEN - Die Sicherungsarbeiten an der Salzbachtalbrücke dauern weiter an. An der Südbrücke wurden in der vergangenen Woche Spritzbetonarbeiten durchgeführt, die dafür sorgen, dass sich der Südliche Teil nicht mehr unkontrolliert absenken könne. Das teilt die Autobahn GmbH in einer Stellungnahme am Dienstag mit. Der Spritzbeton dient dabei als Ummantelung der Pfeiler und soll eine zusätzliche Stabilität bieten. Die Arbeiten an den nördlichen Pfeilern sollen in dieser Woche folgen. Die Notstabilisierung soll daher bald abgeschlossen sein.

Der Zeitplan werde dabei aktuell eingehalten. Noch bleibe es bei dem anvisierten Sprengtermin Mitte Oktober. Dazu müssten die Sicherungsarbeiten allerdings vollständig abgeschlossen sein. Bevor es zur Sprengung komme, müsse auch ein finales Gutachten zur Schadenursache erstellt worden sein. Auch die Infrastruktur rund um die Brücke – etwa die Bahnanlagen und das unter der Brücke liegende Klärwerk – müssen gesichert werden.

Anlieger im Umfeld der Brücke sollen in Kürze zu einem ersten Informationstermin eingeladen werden, heißt es.

Die Autobahn GmbH des Bundes informiert im Video über den aktuellen Stand der Arbeiten:

