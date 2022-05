Arbeitsalltag einer Hebamme: Sieben Babys in acht Stunden

ZUR PERSON

Dagmar Erdmann, 38 Jahre, ist in Roßdorf aufgewachsen. Sie hat nach dem Abitur eine Ausbildung zur Hebamme in Speyer absolviert. Sie arbeitete zuerst in Achern, dann am Marienhospital und seit 2019 am Klinikum Darmstadt. Dort ist Erdmann stellvertretende Leiterin der Kreißsäle und Praxisanleiterin. (elsa)