Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger ist gestorben. (© Andreas Gebert/dpa/Archivbild)

Frankfurt/München (dpa/lhe) - - Auch Frankfurt trauert um Autor Hans Magnus Enzensberger. Kulturdezernentin Ina Hartwig (Grüne) sagte am Freitag, Enzensberger habe wie kein anderer „den Idealtypus des kritischen und unabhängigen Intellektuellen“ verkörpert. Als Lektor des damals noch in Frankfurt ansässigen Suhrkamp Verlags und Gründer und Herausgeber der Zeitschrift „Kursbuch“ habe Enzensberger in Frankfurt Spuren hinterlassen.

Der Schriftsteller war am Donnerstag im Alter von 93 Jahren in München gestorben, wie der Suhrkamp Verlag in Berlin am Freitag unter Berufung auf die Familie mitteilte. „Vom Nachkriegsdeutschland bis in die unmittelbare Gegenwart hatten wir in ihm einen so brillanten wie hellsichtigen Beobachter, der sich immer wieder in politische und kulturelle Debatten eingemischt hat, ohne sich mit einer Sache gemein zu machen“, sagte Hartwig.