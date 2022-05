Auf diese Feste dürfen wir uns 2022 wieder freuen

Das Mainzer Johannisfest, die Rheingauer Weinwoche in Wiesbaden oder das Darmstädter Heinerfest: 2022 dürfen sich Besucher wieder auf die beliebten Volksfeste freuen. (Fotos: Kopp, Kaster, Schiek)

RHEIN-MAIN - Weinfeste, Ritterspiele, Jahrmärkte und Innenstadtfestivals. Die Region hat so viel zu bieten. Welche Veranstaltungen in diesem Jahr wieder stattfinden, finden Sie hier in der Übersicht.

Um mehr zu erfahren, klicken Sie auf die Punkte auf der Karte.

