Auf einen Blick: Unsere Tipps zum Energie-Sparen

Region - Die Energie-Krise beschäftigt uns alle. Jeden Tag. Die Kosten steigen und steigen. Ein Ende der Preis-Explosionen ist noch nicht in Sicht. Doch es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie in den eigenen vier Wänden sparen können. Ob Mieter oder Eigentümer. In unserer großen Energie-Serie widmen wir uns einen ganzen Monat lang den verschiedensten Facetten – von Elektrogeräten im Haushalt über das korrekte Lüften bis hin zum Smart Home. Wir gehen aber auch ernsten Fragen nach, beschäftigen uns mit der potenziellen Gefahr eines Blackouts . Wir haben die beliebtesten Artikel der zurückliegenden Woche für Sie auf einen Blick zusammengestellt.