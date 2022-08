Aufruf zur Tötung von Polizisten – Prozess in Idar-Oberstein

IDAR-OBERSTEIN - Wegen des Aufrufs zur Tötung von Polizisten muss sich ein 55 Jahre alter Mann von Freitag an vor dem Amtsgericht Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, nach dem Mord an zwei Polizisten Ende Januar bei einer Fahrzeugkontrolle bei Kusel (Pfalz) im Internet zur Tötung weiterer Beamter aufgerufen zu haben. In einem Video soll er etwa die Gründung eines "Cophunter-Vereins" (Polizistenjäger-Vereins) angekündigt haben.