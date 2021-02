Aus der Flasche ins Ohr: Weinx1 – der Wein-Podcast der VRM 

Jetzt teilen:

Mainz - Was haben Pferdeschweiß und Geranien mit Wein zu tun? Warum riecht und schmeckt Wein nach Litschi, Tabak oder Lakritz? Und wie lagere ich Wein richtig? Antworten darauf gibt es ab jetzt bei Weinx1 – dem neuen Wein-Podcast der VRM, zu der auch dieses Nachrichtenportal diese Zeitung gehört. Thomas Ehlke – VRM-Reporter, Buchautor und Weinjournalist – und René Harth – seines Zeichens Weinentdecker, Veranstalter von Kulturevents und Qualitätsweinprüfer der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz – degustieren und diskutieren über Weine und alles was dazu gehört: über Herkunft, Kulturelles, Historisches, Geografisches und Lustiges rund um das Thema Wein.

11 Folgen in der ersten Podcast-Staffel

Für die erste Staffel haben die beiden Weinliebhaber aus Rheinhessen elf Folgen produziert. In jeder gibt es den „Weinsinn der Woche“ mit Weinen aus der Region samt Infos zu Winzern, Rebsorten oder Weintrends, damit das Ganze keine „trockene“ Theorie bleibt. „Wein ist einfach ein Stück Kultur, was ich mir überhaupt nicht wegdenken kann“, sagt Podcast-Host René Harth. „Wir fahren ja auch selbst sehr gerne durch die Walachei, lernen die Winzer und Produzenten kennen und saugen das auf.“ Und davon profitieren nun die Hörer des Wein-Podcasts. Harth und Ehlke lassen die Zuhörer teilhaben an ihrem Wissen. Sie geben Tipps und haben natürlich auch die ein oder andere Anekdote mit dabei.

Schon jetzt Lust bekommen? Hören Sie ab heute 16 Uhr rein! Im folgenden Web-Player hören Sie jetzt schon einmal das Intro und können ab heute Nachmittag immer die aktuelle Folge hören:



Die beiden Podcast-Hosts René Harth (links) und Thomas Ehlke in der VRM: Beide sind die Gastgeber des Podcasts Weinx1. (Foto: Lukas Görlach )

Harth selbst hat – wenn nicht gerade eine globale Pandemie das verbietet – oft Gäste zu Hause, die er bekocht, um neue Leute kennenzulernen und ihre Geschichten zu hören. „Da sind viele dabei, die gerne Wein trinken, aber meistens gar keine ohne wenig Ahnung davon haben. „Die sollen so ein bisschen was von einem der Schwerpunkte hier in der Region, dem Weinanbau, mitbekommen.“ Und das tun die Hörer definitiv: Es ist quasi wie ein kleines Wein-ABC für Anfänger. Beide Wein-Experten bringen ihre ganze Expertise und Erfahrungen ins Spiel, um ihre Zuhörer über die Welt des Weins aufzuklären und sie dafür zu begeistern. Den beiden Wein-Experten zuzuhören, macht einfach nur Spaß: Und tatsächlich fühlt es sich ein wenig so an, als würde man mit ihnen in einer Weinstube bei einem guten Gläschen an einem Tisch sitzen.

Für Einsteiger: der VRM-Wein-Podcast Weinx1

Gerade für Weineinsteiger präsentiert sich das Vokabular eingefleischter Önologen oft als recht komplex und es häufen sich viele Fragezeichen im Kopf. Folgen kann man den beiden Wein-Experten im neuen VRM-Wein-Podcast Weinx1 aber leicht: „Die meisten Podcasts, die es zum Thema Wein gibt, richten sich oft an Profis. Uns war es wichtig, etwas Niedrigschwelliges anzubieten. Wir versuchen es eben einfach auszudrücken“, so Thomas Ehlke. Durch ihren Wein-Podcast möchten die beiden Hosts auch dafür sorgen, dass mehr Menschen verstehen, was die einzelnen Weine so besonders macht. „Wein macht einfach glückselig“ und das macht der neue Wein-Podcast Weinx1 der VRM auf jeden Fall auch.



Jede Woche Freitag gibt es eine neue Folge für Wein-Einsteiger und alle, die schon immer etwas über Wein und Genuss wissen wollten. Pünktlich zum Wochenende, passend, um sich dabei selbst ein Glas Wein einzuschenken.

Weinx1 finden Sie auf allen Portalen

Im Folgenden finden Sie alle Links, wo Sie den Podcast Weinx1 im Podcast-Player ihrer Wahl hören können:

Für euch mit Glas am Mikro: die beiden Podcast-Hosts René Harth (links) und Thomas Ehlke (Foto: Lukas Görlach )

Podcast hören: So funktioniert es

Podcasts, das sind Audio-Angebote mit Episoden, die regelmäßig erscheinen. Alle VRM-Podcasts finden Sie auf Ihrem Nachrichtenportal jeweils gesammelt in unseren Dossiers . Die aktuelle Folge können Sie dort ganz einfach direkt über den Webplayer abspielen.

Alternativ finden Sie unseren Podcasts auch auf allen gängigen Audio-Plattformen wie Spotify, bei Apple Podcasts oder Google Podcasts sowie auf vielen weiteren ihrer Lieblings-Audio-Apps.

Wie Sie unsere Podcasts finden und hören können erklären wir Ihnen auch nochmal in diesem Video – und anschließend Schritt für Schritt.