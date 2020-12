Ausgangssperre im Kreis Groß-Gerau kommt

Eine Ausgangssperre hätte in Groß-Gerau menschenleere Straßen zur Folge. (Foto: Vollformat/Volker Dziemballa)

KREIS GROSS-GERAU - Der Kreis Groß-Gerau wird eine kreisweite nächtliche Ausgangssperre verfügen, die am Freitag,11. Dezember, um 21 Uhr in Kraft treten soll. Diese Ankündigung hat Landrat Thomas Will (SPD) am Donnerstag veröffentlicht. Bereits am Mittwoch war vorhersehbar, dass dieser Schritt in den kommenden Tagen drohen könnte. Der Kreis reagiert nun frühzeitig und kündigt das Vorgehen an, das am Freitag, wenn die aktuelle Inzidenz bekannt ist, auch über eine Verfügung geregelt werden soll. „Bereits am Mittag haben wir mit 116 neuen Infektionsfällen die Zahl aus dem Vergleichszeitraum erreicht. Das bedeutet, dass auch am Freitag das Pandemiegeschehen im Kreis den dritten Tag in Folge über dem Wert von 200 Neuinfektionen pro 100.00 Einwohner*innen binnen einer Woche liegen wird. Und nach einem Erlass des Landes müssen wir dann zu diesem Mittel greifen“, sagte Will.

Nächtliche Ausgangssperre bis 27.12.

Konkret bedeutet das für die 275.900 Menschen in den 14 Kommunen des Kreises: Für sie gilt ab Freitag in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre. In der Zeit ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum laut Kreis grundsätzlich untersagt. Eine Durchfahrt durch den Kreis sei jedoch zulässig. Ausnahmen für die Ausgangssperre gebe es beispielsweise aus beruflichen Gründen, wegen notwendiger medizinischer Versorgung oder auch zur Wahrnehmung des Sorgerechts. Die neue Verfügung umfasst auch ein ganztägiges Alkoholverbot im öffentlichen Raum. „Diese Allgemeinverfügung soll vorerst bis zum 22. Dezember 2020 gelten. Eine Verlängerung bleibt aber vorbehalten“, so Landrat Thomas Will.

Sobald die sogenannte Inzidenz fünf Tage lang unter dem Wert von 200 liegt, müssen die Maßnahmen wieder aufgehoben werden.