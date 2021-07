3 min

Ausgesetztes Baby: Polizei sucht mit Fotos nach Mutter

Die Polizei veröffentlicht Bilder des Korbs, in dem das unterkühlte Baby am Wochenende am Klinikum in Darmstadt gefunden wurde. Der Säugling liegt noch auf der Intensivstation.

Von Andre Heuwinkel Lokalredakteur Darmstadt