Auto fuhr in Kindergruppe: Prozess gegen Fahrer beginnt

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. (© Arne Dedert/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kassel/Witzenhausen (dpa) - - Nach der tödlichen Fahrt eines Autos in eine Kindergruppe in der nordhessischen Stadt Witzenhausen steht von heute an der Tatverdächtige vor dem Landgericht Kassel. Die Richter entscheiden dabei, ob der Mann dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird. Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, im Oktober 2021 absichtlich in eine Gruppe Kinder im Alter von sieben und acht Jahren gefahren zu sein. Dabei wurden zwei Mädchen schwer verletzt und eine Achtjährige getötet.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem türkischen Staatsbürger unter anderem Mord, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Er soll laut Gutachten psychisch krank sein. Der Prozess sollte bereits Mitte Oktober starten, wurde dann aber wegen eines Krankheitsfalls verschoben.