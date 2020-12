Auto in Fußgängerzone: Passanten in Angst

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Auto mit Schweizer Kennzeichen in Bingen gesehen haben. (Symbolfoto: dpa)

BINGEN - Angst vor einer erneuten Amokfahrt in einer Fußgängerzone: Am Samstagmorgen wurde die Polizei in Bingen wegen eines Autos alarmiert, das durch die Fußgängerzone rase uund Passanten erschrecke. Dabei habe der Fahrer ständig den Motor aufheulen lassen, so die Polizei. Mehrere Fußgänger seien - offenbar aus Angst vor einer Tat wie in Trier - zu den Seiten ausgewichen. Allerdings sei das Auto nicht gezielt in Richtung der Fußgänger gelenkt worden.

Vor Ort stellte sich die Lage für die Polizei so dar, dass offenbar zwei junge Männer mit einem dunklen Kleinwagen mit Schweizer Kennzeichen sich einen makabren Spaß daraus gemacht hatten, mit heulendem Motor durch die Straße zu fahren und den Menschen einen Schrecken einzujagen. Sie hätten dabei lauthals gelacht. Gefunden haben die Beamten das Auto und die Männer aber nicht mehr.

Die Polizei ermittelt nun wegen möglicher Verkehrsstraftaten. Und sie sucht Zeugen für den Vorfall. Wer die Situation zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr gesehen und vielleicht sogar ein Foto davon gemacht hat, kann sich bei der Polizei in Bingen melden unter 06721-9050.