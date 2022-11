Auto kracht mit Bus zusammen: 38-Jährige stirbt

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. (© Daniel Karmann/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (dpa/lhe) - - Bei einem Zusammenprall eines Autos mit einem Bus ist eine 38-jährige Autofahrerin im Lahn-Dill-Kreis ums Leben gekommen. Die Frau war am Mittwochabend zwischen Wetzlar und Dutenhofen auf der L3451 unterwegs, als sie aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr fuhr und dort in den entgegenkommenden Bus krachte, wie die Polizei mitteilte. Sie konnte den Angaben zufolge nur noch tot aus ihrem Fahrzeug geborgen werden.

Der Bus war laut Polizei ohne Fahrgäste unterwegs, der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Straße war an der Unfallstelle zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen gesperrt.