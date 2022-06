Auto rast in Geburtstagsfeier – drei Schwerverletzte

Die verwüstete Gartenhütte in Riedstadt-Crumstadt. (Foto: 5vision.media)

RIEDSTADT - Sieben Menschen sind am Freitagabend in Riedstadt-Crumstadt bei einer Geburtstagsfeier verletzt worden, weil eine 33-jährige Frau mit ihrem Auto versehentlich durch einen Aufenthaltsbereich für die Gäste bei einer Grillhütte fuhr. In einer ersten Meldung der Polizei am Freitagabend hatte es geheißen, die Frau sei durch die Grillhütte gefahren.

Wie die Polizei am Samstagmorgen berichtet, gehen die Ermittler von einer versehentlichen Fehlbedienung des Autos durch die 33-jährige Fahrerin aus, die ebenfalls Gast gewesen war. Mit ihr im Auto saß ihr 37-jähriger Ehemann. Die Frau fuhr offenbar mit Vollgas über den Platz vor der Partyhütte.

Drei Frauen schwer verletzt

Drei Frauen im Alter von 39, 41 und 43 Jahren, darunter die Gastgeberin, wurden schwer verletzt. Eine von ihnen wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Drei weitere Menschen im Alter von 37, 43 und 44 Jahren sowie die Autofahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Weitere Gäste wurden von einem Seelsorger betreut. Rund 75 Einsatzkräfte waren nach dem Vorfall im Einsatz.

Die Grillhütte „Am Kirlich“ in Riedstadt-Crumstadt wird von einem Verein verwaltet. Am dortigen Freisitz gibt es keine massiven Wände, die das Auto hätten stoppen können. Der entstandene Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung rund 15.000 Euro.