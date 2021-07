Auto überschlägt sich mehrfach - Dreijährige schwer verletzt

(Foto: m.mphoto - stock.adobe)

FRANKFURT - Bei einem schweren Verkehrsunfall sind bei Frankfurt drei Menschen verletzt worden, ein drei Jahre altes Mädchen schwer. Ein 44-jähriger Autofahrer sei am Freitag von der Autobahn 661 abgefahren und in der Ausfahrt von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch eine Bodensenke wurde das Auto in die Luft katapultiert. Das Auto stieß anschließend mit dem Auto einer 40 Jahre alten Frau zusammen. Der Wagen des 44-Jährigen überschlug sich daraufhin mehrfach und fiel einen rund zehn Meter tiefen Abhang hinunter. Auf den darunter befindlichen Bahngleisen kam das Auto zum Stehen.

Der Fahrer verließ mit seiner drei Jahren alten Tochter das Auto. Eine herannahende S-Bahn konnte mit einer Notbremsung kurz vor dem Unfallfahrzeug halten. Laut Polizei wurde das Kind schwer verletzt, der Vater und die 40-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Schaden beider Autos auf mehrere Zehntausend Euro. Der Zugverkehr wurde für rund vier Stunden eingestellt.