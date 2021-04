Autobahn 5 nach Lastwagenunfall gesperrt - zwei Verletzte

Das Heck eines Polizeiautos. (Symbolfoto: dpa)

BUTZBACH - Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen sind auf der Autobahn 5 im Wetteraukreis zwei Menschen verletzt worden. Die Lastwagen blockieren die Fahrbahn in Richtung Frankfurt. Die A5 sei daher zwischen dem Gambacher Kreuz und Butzbach komplett gesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Lastwagen waren demnach am Mittwochmorgen zusammengestoßen. Einer der Fahrer erlitt schwere, der andere leichte Verletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der genaue Hergang und die Ursache des Unfalls waren zunächst nicht bekannt. Die Bergung gestaltet sich dem Sprecher zufolge schwierig. Wie lange sie dauern soll, war unklar. Die Polizei empfiehlt, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.