Autofahrer prallt gegen Baucontainer und stirbt

Babenhausen (dpa/lhe) - - Ein 68 Jahre alter Autofahrer ist am Freitag in Babenhausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) gegen einen Baucontainer gefahren und gestorben. Der Mann sei aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und auf eine Baustelle gefahren, teilte die Polizei mit. Passanten hätten ihn leblos in seinem Wagen gefunden. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche habe ein Notarzt nur noch den Tod des 68-Jährigen feststellen können. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ebenso werde ermittelt, ob der Mann vor dem Unfall Gesundheitsprobleme hatte.