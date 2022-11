Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Lastwagen verletzt

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. (© Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Eiterfeld/Fulda (dpa/lhe) - - Eine 21 Jahre Autofahrerin ist auf einer Landstraße in Osthessen bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau war nach Angaben der Polizei in Fulda am Samstag aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß ihr Auto mit einem Lastwagen zusammen. Dessen Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 26.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten wurde die L3170 bei Eiterfeld (Landkreis Fulda) komplett gesperrt.