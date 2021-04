Autofahrt ohne Reifen aber mit über drei Promille

(Symbolfoto: dpa)

IDSTEIN/WALDEMS - Schwer betrunken und mit fehlendem Vorderreifen war eine Autofahrerin am späten Dienstagabend zwischen Idstein und Waldems unterwegs. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, hatte ein Zeuge gegen 22.50 Uhr gemeldet, dass in Idstein ein in mehrerlei Hinsicht auffälliges Auto unterwegs sei. Nicht nur, dass der schwarze 3er-BMW Schlangenlinien fuhr, er wies zudem eine stark beschädigte Fahrzeugfront auf. Der rechte Vorderreifen fehlte sogar komplett. Was die Fahrerin aber offenkundig nicht zum Anhalten bewog. Im Gegenteil: Sie setzte ihre Fahrt auch außerhalb Idsteins weiter fort.

Die Beamten konnten das Auto daraufhin bei Waldems finden und anhalten, die Fahrerin wurde einem Alkoholtest unterzogen. Ergebnis: satte 3,1 Promille. Sie wurde daraufhin für eine ärztliche Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, ergaben erste Ermittlungen, dass die Fahrerin bereits längere Zeit im Raum Idstein ohne ihren rechten Vorderreifen unterwegs war. Wann dieser "verloren" gegangen war und ob die Frau zuvor einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen hat - was die Schäden am Auto vermuten lassen -, blieb zunächst noch offen.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die das Fahrzeug mit fehlendem Reifen beobachtet oder sogar einen Verkehrsunfall bemerkten, sich unter Telefon 06126-93940 an die Polizeistation Idstein zu wenden.