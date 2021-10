Automatensprengung: Zwei Drittel der Verdächtigen aus Holland

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Erst am gestrigen Mittwoch war es wieder so weit: Unbekannte sprengten in Dietzenbach einen Geldautomaten. Die Fahndung nach den vier Tätern, die mit einem schwarzen Auto flohen, blieb zunächst erfolglos.

Für Ermittler sind solche Einsätze Alltagsgeschäft geworden. 414 Geldausgabeautomatensprengungen hatte es 2020 deutschlandweit gegeben - es war eine Zunahme um rund 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zwar gelingt es den Gangstern nicht immer, Bargeld zu erbeuten. In Hessen etwa war es in diesem Jahr in 21 Fällen beim Versuch geblieben. Doch 15 Mal konnten die Täter mit Taschen voller Bargeld das Weite suchen, erbeuteten insgesamt 1,7 Millionen Euro. In Rheinland-Pfalz wiederum hatten die "Sprengmeister" 17 Mal zugeschlagen - wobei sie sieben Mal ohne Bargeld davongezogen waren.

Die Taten folgen in den meisten Fällen einem Muster. Gesprengt wird zur nachtschlafenden Zeit, in den frühen Morgenstunden. Mit einem Brecheisen wird die Geräteverkleidung des Automaten abgerissen, dann das Zündkabel verlegt und aus einer Gasflasche ein Gemisch aus Sauerstoff und Acetylen in den Automaten geleitet. Nur wenige Minuten später wird die Explosion ausgelöst: Alles muss blitzschnell gehen.

Schutzgelderpressung mag die Spezialität italienischer Mafiosi sein. Doch Geldautomaten zu sprengen ist zumeist das Geschäft der Organisierten Kriminalität in den Niederlanden. Von dort kamen nach dem Lagebild des Bundeskriminalamtes im vergangenen Jahr etwa zwei Drittel aller Tatverdächtigen. Dort gibt es sogar einen Namen dafür: "Plofkraak", was so viel bedeutet wie "Knallknacker" oder "Explosionseinbruch".

In diesem Jahr sind offenkundig zwei weitere holländische Täter hinzugekommen. Sie werden beschuldigt, in der Nacht auf den 16. Januar in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) im Vorraum eines Supermarktes einen Geldautomaten gesprengt und so 100 000 Euro erbeutet zu haben. Einer dieser Niederländer ist 21 Jahre alt und war Ende September in Belgien festgenommen worden. Seit wenigen Tagen sitzt er in Hessen in Untersuchungshaft. Der andere, ein erst 17-Jähriger, wurde in den Niederlanden festgenommen, seine Auslieferung steht noch aus.

"Vollstrecker" nennt Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, solche "Plofkraaker". Die seien in den Problembezirken der Niederlande leicht zu rekrutieren.

Aber nicht nur dort. Mitte November soll vor dem Landgericht Gießen der Prozess gegen drei "Vollstrecker" beginnen, die im Februar dieses Jahres einen Geldautomaten im mittelhessischen Lauterbach gesprengt hatten. Alle drei sind vorbestraft. Einer kommt aus dem südhessischen Bensheim, ein zweiter aus dem Landkreis Bergstraße, der Dritte ist wohnsitzlos.

Für eine ganze Serie von Sprengungen, die es 2019 in Hessen und Thüringen gegeben hatte, wird eine Multi-Kulti-Gang verantwortlich gemacht: drei Deutsche, ein Syrer, ein Serbe und ein Togolese. Dann wieder sind es ungarische "Plofkraaker", wie das Trio, das sich vor dem Landgericht Fulda verantworten musste, weil es "Explosionsverbrechen" vorbereitet hatte.

Nach Erkenntnissen der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gibt es auch deutsche Banden, die sich auf das Sprengen von Geldautomaten spezialisiert haben. Aber bei den Niederländern "erleben wir seit Längerem eine zunehmende Professionalisierung", sagt Oberstaatsanwalt Ungefuk. Sie würden die Taten bis ins Detail organisieren. "Der Organisationsaufwand umfasst neben der Beschaffung der Spreng- und Zündvorrichtungen auch Anmietung von Unterkünften und Verstecken, sowie von hochmotorisierten Tat- und Fluchtfahrzeugen bei Mietwagenfirmen". Für die Sprengungen setzten sich Täter Zeitfenster von wenigen Minuten und hielten diese ein. Und in Utrecht war die Polizei jetzt sogar auf ein Trainingszentrum gestoßen, in dem das Sprengen verschiedener Geldautomaten geübt werden konnte.

Und dennoch: "Vollstrecker" gehen den deutschen Ermittlern mittlerweile häufig ins Netz. Allein in Hessen sitzen derzeit zwölf mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Der Erfolg ist auch darauf zurückzuführen, dass die Ermittlungen mittlerweile zentralisiert vom Landeskriminalamt in Wiesbaden geführt werden.

Doch sind "Vollstrecker" rasch austauschbar. Deshalb nehmen die Ermittler nunmehr die Strukturen ins Visier, die hinter ihnen stehen. Sie wollen die Führungsebene dieser Organisierten Kriminalität vor Gericht bringen. Man habe mittlerweile viel Wissen über die Strukturen angesammelt, sagt Ungefuk.

Die Organisierte Kriminalität in den Niederlanden, die sich auf das Sprengen von Automaten spezialisiert hat, soll nach Informationen dieser Zeitungen einen marokkanischen Hintergrund haben. Das Automatensprengen ist nur einer ihrer Geschäftszweige, dafür ein sehr lukrativer. Ansonsten verdienen sie ihr Geld mit Drogen, Waffen und Prostitution.

Dass die Organisierte Kriminalität aus den Niederlanden in Deutschland aktiv geworden ist, hat einen Grund: In Holland haben die Banken mit umfassenden Sicherheitsvorkehrungen auf die Zunahme der Automatensprengungen reagiert. Vergleichbare Anstrengungen sind von deutschen Geldinstituten nicht bekannt.

Reagiert haben dafür die Sicherheitsbehörden. "Wir sind besser geworden", sagt Oberstaatsanwalt Ungefuk. Zu spüren bekommen das bislang freilich nur die "Vollstrecker". Die Landgerichte in Gießen und Fulda verurteilten sie zu langjährigen Haftstrafen.