Montag, 10.08.2020 - 16:37
4 min
Awo-Chefaufklärer: „Sehen nur Spitze des Eisbergs“
Von Birgit Emnet
Mitarbeiterin Lokalredaktion Wiesbaden
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Zur Person: Yanki Pürsün
Yanki Pürsün ist sozialpolitischer Sprecher der FDP in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung. Dort hat er sich die Aufklärung des Awo-Skandals vorgenommen. Der 48-jährige gebürtige Frankfurter sitzt seit der letzten Wahl 2018 auch im hessischen Landtag. Er ist zudem bei der Lufthansa beschäftigt.
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