Jetzt anhören: Die AZ auf Alexa

Mainz. „Alexa, was gibt es in den Nachrichten?” Oder auch: „Alexa! Was gibt es Neues?” Wer das zu seinem smarten Sprachassistenten von Amazon sagt, startet die sogenannte persönliche Zusammenfassung. Wetter, Podcasts, (inter)nationale Nachrichten – Die Zusammenfassung (auch Flash Briefing genannt) kann jeder Nutzer aus verschiedenen Quellen selbst zusammenstellen. Und wenn man sich dafür interessiert, was vor seiner eigenen Haustür passiert oder in der Region wichtig ist, dann darf der Alexa-Skill dieser Zeitung dort nicht fehlen. Im Folgenden beantworten wir alle Fragen zu diesem Angebot.