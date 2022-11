Bad Kreuznacher bangen um ihre Galeria-Kaufhof-Filiale

Das Logo der Kaufhauskette "Galeria Kaufhof. (© Susann Prautsch / dpa )

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bad Kreuznach - Im Erdgeschoss von Galeria Kaufhof sieht es aus wie immer um diese Jahreszeit. Wer das Geschäft unweit des Eingangs der Fußgängerzone betritt, wird von Geschenksets und Weihnachtsdekoration begrüßt. Adventskalender in allen Variationen stapeln sich in den Regalen vor der Kasse, in der Schlange stehen Kunden und haben die ersten Geschenke eingekauft. Trotz der offensichtlichen vorherrschenden Normalität an einem Samstag ist der drohende Kollaps für den Kaufhauskonzern Galeria Gesprächsthema.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.

„Wir haben uns gerade im Freundeskreis darüber unterhalten“, sagt eine Kundin aus Feilbingert. Sie ist mit ihrer Enkelin da, „wenn Galeria in Bad Kreuznach schließen würde, wäre das sehr schlecht.“ Denn wie viele findet auch die Dame „immer etwas“ in dem Warenhaus, vor allem Kinderkleidung von guter Qualität, davon gäbe es nicht viele Geschäfte in Bad Kreuznach. Einer Kundin aus Weinsheim geht es ähnlich. „Wenn der Kaufhof schließen würde, wäre es ein Verlust“, sagt die Frau, die das Geschäft von Kindesbeinen an kennt und gern zum gezielten Einkaufen herkommt. „Hier ist so eine Anlaufstelle für alles Mögliche, schnell gegriffen und schnell gefunden“, so bringt sie es auf den Punkt. Gerade hat sie ein paar „Stoppersocken“ entdeckt, „die könnte ich auch in einem Ein-Euro-Laden kaufen, will ich aber nicht, denn hier weiß ich, dass die Qualität stimmt.“

„Wenn Kaufhof geht, dann, habe ich das Gefühl, dass es kein Kaufhaus von Qualität mehr in dieser Stadt gibt.“ Galeria-Kundin aus Weinsheim

Sorge auch um das Personal

Was Kunden an diesem Tag in einer kleinen Umfrage über den Warenhauskonzern Galeria Kaufhof sagen, ist für die Filiale in Bad Kreuznach eigentlich ein großes Kompliment. „Wenn Kaufhof geht, dann, habe ich das Gefühl, dass es kein Kaufhaus von Qualität mehr in dieser Stadt“ gibt,“ sagt etwa die Weinsheimerin. „Sonst gibt es ja nichts Vergleichbares“, sagt auch eine Kundin aus Norheim. Die wenigsten wollen sich mit Namen in der Zeitung sehen, aber Ursula König aus Bad Kreuznach hat damit kein Problem. „Wenn Kaufhof ginge, fände ich das ganz schlimm“, sagt sie, „das wäre ein enormer Verlust für diese Stadt.“ Ähnlich sieht es Rina Schmieden: „Als alte Kreuznacherin fällt mir gleich der Kaufhof ein, es ist halt ein alteingesessenes Geschäft“, sagt sie über ihre Heimatstadt. Es schwingt viel Nostalgie mit, in diesen Aussagen. Annelie und Michelle Jung hingegen sehen die geschäftliche Entwicklung der Kette kritisch: „Durch Karstadt hat sich einiges zum Schlechten verändert. Wäre Kaufhof Galeria so wie früher nur Galeria, dann wäre es ein Verlust“, sagt die Mutter zur Fusion beider Konzerne. Ihrer Tochter ist die Filiale in Kreuznach „zu kruschig, das war früher nicht so, das kommt durch Karstadt“, so empfindet sie es. Trotzdem wäre es traurig, wenn das Warenhaus tatsächlich schließen müsste. „Wegen des Personals und der Arbeitsplätze“, sagen beide.

Pressestelle des Konzerns reagiert nicht auf Anfrage

Und wie denken Galeria-Mitarbeiter darüber? Eine Mitarbeiterin, die nicht genannt werden möchte, spricht von einer gedrückten Stimmung. „Wir versuchen, uns das nicht anmerken zu lassen, und gehen weiterhin mit Freude und Verlässlichkeit an die Arbeit“. Positiv bleiben, das sei das Einzige, was sie machen könnten. Filialleiter Andreas Herrenbrück verweist in einem Telefonat mit unserer Zeitung darauf, dass nur die Pressestelle des Konzerns Auskunft geben dürfe. Allerdings antwortete die Pressestelle auf eine Anfrage dazu nicht.

Mehr zum Thema:

Brigitte Auernheimer, die mit ihrem Vater Dr. Richard Auernheimer in der „Galeria Kaufhof“ einkaufen war, glaubt schon, dass ein Schließen von Galeria Kaufhof für Bad Kreuznach ein deutlicher Verlust wäre. „Eine Stadt wie Bad Kreuznach braucht eine Struktur, die den Standort einer solchen Filiale nicht schwächt“, merkt dazu der ehemalige Staatssekretär Auernheimer an. Was sich alles auf der grünen Wiese entwickle, sei für die Innenstadt ein Problem, so sieht es der Badenheimer. Der „Niedergang der Kaufhauskette“ sei sehr bedauerlich, „dadurch geht Lebensqualität für die Städte verloren“, befürchtet Auernheimer. Ein Leerstand dieser Größenordnung wäre wohl ein weiterer Sargnagel für die Fußgängerzone, befürchtet auch eine 78-jährige Kundin. „Im Prinzip wäre es schon ein Verlust“, sagt sie, „wir hatten schon so viele schöne Geschäfte hier.“ Sie vermutet hinter der Entwicklung von Galeria Kaufhof auch ein Generationenthema: „Die junge Generation bestellt lieber online, doch hin und wieder möchte man ja auch beraten werden.“