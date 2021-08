Bahnstreik: Diese Züge fallen in Mainz aus

Die Anzeigetafel am Mainzer Hauptbahnhof. (Foto: René Vigneron)

Abfahrtstafel der Deutschen Bahn verrät: Auch Mainz ist weiterhin stark betroffen. MAINZ - Pendler und Reisende müssen sich auch am Dienstag wegen des anhaltenden Bahnstreiks auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Ein Blick auf dieverrät: Auch Mainz ist weiterhin stark betroffen.

am Montag fahren die S-Bahnen des Rhein-Main-Verkehrsverbund nur noch alle 60 Minuten. Einzelne Fahrten entfallen auch auf der Linie RE 2 (Koblenz – Mainz – Frankfurt-Flughafen und Frankfurt). Fahrten der Linien RE 4 und 14 entfallen komplett. Im Fernverkehr entfallen alle Fahrten, die über Mainz führen. Wie schonfahren die S-Bahnen des Rhein-Main-Verkehrsverbund nur noch alle 60 Minuten. Einzelne Fahrten entfallen auch auf der Linie RE 2 (Koblenz – Mainz – Frankfurt-Flughafen und Frankfurt). Fahrten der Linien RE 4 und 14 entfallen komplett. Im Fernverkehr entfallen alle Fahrten, die über Mainz führen.

Vlexx nicht vom Streik betroffen

Weiterhin nicht vom Streik betroffen sind die Vlexx-Linien RE 3 (Frankfurt – Mainz – Bad Kreuznach – Idar-Oberstein – Saarbrücken), RE 13 (Frankfurt – Mainz – Alzey – Kirchheimbolanden), RE 15 (Bodenheim – Mainz – Bad Kreuznach – Kaiserslautern), RE 2 (Koblenz – Mainz – Frankfurt), RB 31 (Mainz – Alzey – Kirchheimbolanden), RB 33 (Idar-Oberstein – Bad Kreuznach – Mainz) und RB 44 (Mainz – Worms).

Auch in Mainz-Kastel ist der Regionalverkehr eingeschränkt. Hier fallen alle Fahrten der S-Bahn-Linie 9 aus. Die S 1 zwischen Rödermark-Ober Roden und Wiesbaden-Ost verkehrt nur im 60-Minuten-Takt. Nicht betroffen sind Fahrten der VIAS GmbH in Richtung Geisenheim und Frankfurt sowie Fahrten der Hessischen Landesbahn in Richtung Frankfurt und Darmstadt.