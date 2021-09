Bahnstreik in der Region: So ist die aktuelle Lage

Am Mainzer Hauptbahnhof herrscht am ersten Tag des Lokführerstreiks gespenstische Leere. (Foto: Lukas Görlach)

REGION - Der neuerliche Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn sorgt im Zugverkehr in Rheinland-Pfalz und Hessen für zahlreiche Ausfälle. Der Arbeitskampf im Personenverkehr begann in der Nacht um 2 Uhr. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte am Donnerstagmorgen, dass der Streik-Schwerpunkt zwar in Ostdeutschland liege, in Rheinland-Pfalz und Hessen aber ebenfalls mit Zugausfällen und -verspätungen zu rechnen sei. Der Ersatzfahrplan sei wie angekündigt angelaufen.

Neben dem Fernverkehr sind sowohl der Regional- als auch der S-Bahnverkehr stark betroffen. Die Deutsche Bahn will deutschlandweit rund ein Viertel des normalen Fahrplans im Fernverkehr anbieten, im Regionalverkehr sollen es im Schnitt etwa 40 Prozent des üblichen Angebots sein. Hier zeichnen sich laut Bahn-Sprecher jedoch erneut regional starke Unterschiede ab.

Die Situation im Rhein-Main-Gebiet:

Mainz fast schon den Eindruck, die Bahnreisenden hätten sich mittlerweile an die Situation gewöhnt – oder sind zumindest an diesem Morgen auf andere Verkehrsmittel ausgewichen. Die ganz große Hektik ist nicht zu spüren. Seit Mitte Juni die Sperrung der Salzbachtalbrücke, nun der dritte Streik der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GDL). Und so hat man an diesem Donnerstagmorgen am Hauptbahnhof infast schon den Eindruck, die Bahnreisenden hätten sich mittlerweile an die Situation gewöhnt – oder sind zumindest an diesem Morgen auf andere Verkehrsmittel ausgewichen. Die ganz große Hektik ist nicht zu spüren. Mehr dazu HIER.

Wormser Hauptbahnhof – wie sehr der Ausstand der Lokführer den Zugverkehr zum Erliegen bringt, zeigt der Blick auf die Anzeigetafel in der Wartehalle: Von den sechs Verbindungen, die dort für die nächsten Minuten angeschrieben sind, fallen vier aus. Die „Großstörung GDL-Streik“, wie es im Bahnjargon heißt, trifft auch den– wie sehr der Ausstand der Lokführer den Zugverkehr zum Erliegen bringt, zeigt der Blick auf die Anzeigetafel in der Wartehalle: Von den sechs Verbindungen, die dort für die nächsten Minuten angeschrieben sind, fallen vier aus. Mehr dazu HIER.

Darmstadt zu Ausfällen und Verspätungen. Vor allem im Fernverkehr mussten viele Fahrgäste umplanen und sich auf Wartezeiten einstellen. Die dritte Streikrunde bei der Deutschen Bahn führte auch inzu Ausfällen und Verspätungen. Vor allem im Fernverkehr mussten viele Fahrgäste umplanen und sich auf Wartezeiten einstellen. Mehr dazu HIER.