Bares für Rares: Wer ist eigentlich Daniel Meyer?

Als eines Tages jedoch ein Mitarbeiter des ZDF samt Kamera bei ihm Laden stand, um Fernsehaufnahmen zu machen, veränderte sich sein Leben. Meyer überzeugte als Experte und sagte nicht Nein, als er gefragt wurde, ob er Interesse an einer Mitwirkung der Trödelshow „Bares für Rares“ hätte. Zuerst hinter der Kamera als Experte, nahm er wenig später das Angebot an, das Händlerteam vor der Kamera zu komplettieren. Von der Resonanz des Publikums sei er überwältigt, sagt Meyer. Mittlerweile würden ihn selbst die Kunden im Supermarkt erkennen. „Ich finde es schön, dass wir so vielen Menschen damit Freude machen. Ich bin ja fast schon selbst ein Prominenter.“ In der ZDF-Trödelshow begutachtet er in einer Woche pro Monat an fünf bis sechs Drehtagen die Schätze, die Menschen geerbt oder auf dem Dachboden gefunden haben. Dann kann es schon mal vorkommen, dass die Händler ein Angebot machen, dass für Überraschungen sorgt. „Ich mag die Sendung, weil sie Transparenz in unsere Branche bringt, von der manche denken, dass sie sich in Hinterzimmern abspielt“, erklärt Meyer. „Die Sendung ist sehr sorgfältig und mit viel Leidenschaft produziert.“ Sein wichtigster Arbeitsplatz sei und bleibe aber weiterhin sein Laden in Münster.