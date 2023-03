Bares für Rares: Wer ist eigentlich Elisabeth Nüdling?

Region. Seit der siebten Staffel von „Bares für Rares“, also seit 2017, steht Elisabeth Nüdling als Händlerin in der ZDF-Trödelshow vor der Kamera. Die 42-Jährige wurde am 1. April 1980 in Fulda geboren und wohnt noch immer in der Rhön. Und das ist kein Aprilscherz, wie es ihr Geburtsdatum vermuten lassen würde. Sie ist Mutter von drei Kindern und promovierte Kunsthistorikerin, Schmuckhändlerin und Diamanten-Gutachterin. Ihr Weg zu „Bares für Rares“ war sicherlich nicht vorgezeichnet, konnte sie doch von einem aktuellen Kollegen sprichwörtlich erst in der letzten Sekunde überzeugt werden, in die Sendung einzusteigen.