Bares für Rares: Wer ist eigentlich Elke Velten-Tönnies?

In der Sendung gewährte Elke Velten-Tönnies bereits Einblicke in ihren Alltag als Juwelierin und Schmuckhändlerin, wenn sie Ketten oder Ringe umarbeiten ließ. Dass sie einmal Schmuck verkauft, hat sie ihrem Mann Helmut Tönnies zu verdanken, der bereits in der Branche arbeitete. Ihn heiratete sie im Jahr 2011, nachdem sie zuvor schon über 27 Jahre mit ihm liiert war. Mit ihm hat sie eine Tochter und ein Enkelkind. Wahrer Luxus sei für sie, „wenn mein Mann mal ein bisschen mehr Zeit für mich hätte.“ Zeit zu zweit scheint demnach wichtig zu sein für Elke Velten-Tönnies und ihren Mann. Doch so offen sie über Schmuck und andere Antiquitäten erzählt, so verschwiegen ist sie, was ihr Privatleben angeht.