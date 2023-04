Bares für Rares: Wer ist eigentlich Esther Ollick?

2012 eröffnete Ollick in Köln-Vogelsang einen Laden für den Handel mit Möbeln und Objekten im Vintage-Stil. Nach sechs Jahren verkaufte sie das Geschäft an einen Investor, blieb jedoch bis 2018 für den Ein- und Verkauf verantwortlich. Im Jahr 2019 eröffnete sie schließlich eine eigene Möbelwerkstatt in Velbert-Neviges. Auch in dieser Tätigkeit setzt sie sich für Nachhaltigkeit ein und restauriert alte Möbelstücke, um ihnen neues Leben einzuhauchen. Parallel dazu gründete sie die Website "Möbelaktivistin", auf der sie ihre restaurierten Möbel online verkauft.